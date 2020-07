Emission > Solénoïde - Mission 166

Le fil rouge de cette émission est le dernier double album du DJ turco-montréalais MERCAN DEDE, une expérience sonore bicéphale qui lorgne d’un côté vers le dancefloor underground et de l’autre vers la tradition musicale ottomane.

Artiste audio-visuel qui a entrepris de nombreuses collaborations dans le cinéma, la danse, l’art contemporain et bien sûr le milieu musical, VINCENT EPPLAY mettra en lumière le potentiel remarquable de disques des années 60 qui initient à la stéréophonie, au matériel de haute-fidélité, à la psychologie expérimentale ou à des thèmes universels.

Que ceux qui en musique affectionnent les moutons à 5 pattes, soient prêts à bien tendre l'oreille.... un hybride parfait de jazz et de reggae dub incarné par NEW ZION TRIO débarque dans Solénoïde !

Et nous resterons aux Etats-unis avec DATE PALMS, duo californien violon/clavier qui envisage la musique comme vecteur d’exode méditative et sensorielle.