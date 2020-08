Emission > Solénoïde - Mission 174

C’est encore un sacré ovni musical que nous vous avons déniché ! Teinté d’un romantisme funèbre, le phénomène allemand Bohren and der Club of Gore a réussi à nous faire tomber dans son piège doom-jazz !



Capable de déclencher un phénomène d’accoutumance, Lufth (aka Joerg Schuster) façonne un électro-dub envoûtant où mélodies brumeuses et rythmiques entêtantes se croisent afin de laisser divaguer votre esprit dans des visions spectrales.



Installée à Bruxelles, l'américaine Christina Vantzou offre une musique climatique opérant au carrefour de l’ambient, du néo-classique et de la drone music. Recourant à une large palette instrumentale (clarinette, corde, claviers et voix), elle distille une musique émotive, éminemment visuelle.



Pianiste de formation, la chanteuse grecque Eleni Karaindrou publie "Medea Euripides" un opus revisitant la célèbre tragédie hellenique avec un orchestre comprenant flûte ney, santour, lyre, clarinette, mais aussi des chœurs et percussions.