Emission > Solénoïde - Blender Session 46

Que vous aimiez les voyages immobiles à domicile ou que vous préfériez les escapades vivifiantes au grand air, vous éviterez le cloisonnement auditif en nous accompagnant cette semaine ! Participez à un mix itinérant qui fera étape au Mexique comme en Belgique, au Canada comme en Gascogne via de nombreux détours entre Suisse, Pays de Galle et Equateur. En tout, 9 projets artistiques viendront bousculer votre sens de l’orientation musicale avec une présence inhabituelle de la voix, des voix traitées ou modulées de façon étrange et charmeuse…

Et pour compléter le pitch de ce programme, ajoutons que sont prévues des incursions dans l’ambient sombre, le tropical beat, la musique concrète mais aussi dans le jazz klezmer, la pop shoegaze, la drone music ou encore le rock tribal…

Bref, un programme dépourvu d’œillères et dédié aux oreilles téméraires !