Emission > Solénoïde - Périple 18

Comme les précédents, ce Périple 18 se jouera des frontières géographiques, temporelles et stylistiques. Rythmes et pulsations, acoustiques ou électroniques, y auront la part belle, mais nous saurons aussi ralentir la cadence et écouter le silence au coeur du son. Parlées ou chantées, en français parfois,les voix seront un peu plus présentes qu'à l'accoutumée, exprimant au-delà des mots une large palette d'émotions. De la Nouvelle-Zélande à la Suisse, de San Fernando Valley à Londres en passant par la Suède, la Russie ou la Guinée, traversez à la vitesse du son des galaxies musicales on ne peut plus diverses !





ORCHESTRA OF SPHERES









ORCHESTRA OF SPHERES









THE YOUNG GODS













THE YOUNG GODS















SCOTT GILMORE















SCOTT GILMORE















GUM TAKES TOOTH















GUM TAKES TOOTH















ARCA







ARCA







ARCA







DEATH AND VANILLA







DEATH AND VANILLA







DEERHUNTER







DEERHUNTER







BEIRUT







BEIRUT







RUSTIN MAN







RUSTIN MAN







MIKAEL TARIVERDIEV







MIKAEL TARIVERDIEV







BEMBEYA JAZZ NATIONAL







BEMBEYA JAZZ NATIONAL







GRAND VEYMONT







GRAND VEYMONT







IMAGHO







IMAGHO







BRUIT NOIR







BRUIT NOIR













La programmation détaillée Pour plus d'informations sur la playliste, n'hésitez pas à nous contacter !

Apparu au début de la présente décennie en Nouvelle-Zélande, archipel des antipodes dont la scène indépendante est particulièrement vivace depuis la fin des années 70, Orchestra of Spheres ne se contente pas de perpétuer la glorieuse tradition d’une pop à guitares énergique et mélodieuse. Le quintette semble s’inspirer des musiques traditionnelles de tous les continents, autant que du rock expérimental et psychédélique des années 70. "La musique d’une planète éloignée", comme le dit leur compatriote Robert Scott, figure historique du label Flying Nun.



Apparus au milieu des années 80 avec un rock industriel particulièrement puissant, les Young Gods n’ont cessé de faire évoluer leur formule, à l’image de l’une de leurs principales influences, les New-Yorkais de Swans. S’il n’ont jamais connu un succès commercial massif, leur intégrité et la qualité constante de leur production ont fait de ces Suisses pionniers du sampling l’un des groupes les plus respectés de la scène européenne. Après une dizaine d’années de silence, ils reviennent avec l’album "Data Mirage Tangram", sur lequel ils mêlent une fois encore morceaux en anglais et en français, comme celui-ci.

ORCHESTRA OF SPHERES



"Chimes"

Album "Mirror"

(Fire, 2018) 1."Chimes"Album "(Fire, 2018)

YOUNG GODS



"Figure sans nom"

Album "Data Mirage Tangram"

(Two Gentlemen, 2019) 2."Figure sans nom"Album "(Two Gentlemen, 2019)

Installé dans la San Fernando Valley, près de Los Angeles, Scott Gilmore livre une étrange musique d'ambiance, instrumentale ou chantée à travers un vocoder, et composée sur des synthétiseurs et boîtes à rythmes. Elle lui a valu des comparaisons avec de grands excentriques de la pop comme R Stevie Moore ou Gary Wison, des maîtres du krautrock, de Cluster à Kraftwerk, les anonymes de la "library music", ou d'autres amateurs de claviers analogiques comme Air ou Stereolab. Sorti récemment sur le label belge Crammed, son deuxième album "Two Roomed Motel" pourrait être idéalement diffusé à faible volume dans un hall d’hôtel désert, vers les 3 h du matin.



Sous l'étrange nom stomatologique de Gum Takes Tooth se cachent deux Londoniens férus d'expérimentation sonore, Jussi Brightmore et Thomas Fuglesang. Après "Silent Cenotaph" en 2011 et "Mirrors Fold" en 2014, le duo est revenu début 2019 avec un troisième album intitulé "Arrow". Une impressionnante collision entre rock industriel, ambient inquiétant, sonorités psychédéliques et electro tribale qui devrait parler aux amateurs de Lightning Bolt, Fuck Buttons, Battles ou Cut Hands. Le groupe cite par ailleurs des influences variées, dont Throbbing Gristle, les Residents, la techno et même le metal. Sur scène, sa musique est encore plus impressionnante…



Silencieux depuis 2010, Arca, duo instrumental composé de Sylvain Chauveau et Joan Cambon, est revenu en 2018 avec un nouvel album, "Forces", dont les 13 plages sont décrites comme des "images inspirées par des personnes impliquées dans des zones de conflit tout autour de la mer Méditerranée". Une façon d’inscrire les tragédies du présent dans leur musique, tout en évitant les discours banals et surplombants sur les guerres ou les réfugiés.

SCOTT GILMORE



"Rooms we’ve made"

Album "Two Roomed Motel"

(Crammed, 2019) 3."Rooms we’ve made"Album "(Crammed, 2019)

GUM TAKES TOOTH



"No Walls, No Air"

Album "Arrow"

(Rocket Recordings/Differ-Ant, 2019) 4."No Walls, No Air"Album "(Rocket Recordings/Differ-Ant, 2019)

ARCA



"Anonymous Nigerian Refugee"

Album "Forces"

(Ici D'ailleurs, 2018) 5."Anonymous Nigerian Refugee"Album "(Ici D'ailleurs, 2018)

En 2018, les Suédois de Death and Vanilla imaginaient une bande originale subtilement angoissante pour le film "Le Locataire" de Roman Polanski. Un an plus tard, le groupe revient avec un disque moins anxiogène et au format plus classique, mais où l’on retrouve le même talent pour créer des atmosphères oniriques et étranges à partir d’instruments aux sonorités vintage. Sur la chanson "Mercier", la voix de Marleen Nilsson est toujours aussi envoûtante.



Au sein d’albums majoritairement chantés se nichent parfois quelques morceaux instrumentaux. Souvent considérés comme anecdotiques, ces intermèdes de 2 ou 3 minutes donnent généralement l’occasion aux groupes et artistes d’explorer des directions nouvelles et de sortir un peu du genre (pop, rock, folk ou autre) qu’on leur a assigné. C’est notamment la cas sur les derniers albums en date des Américains Deerhunter et Beirut, et de l’Anglais Paul Webb, alias Rustin Man, un ex-membre de Talk Talk.

DEATH AND VANILLA



"Mercier"

Album "Are You a Dreamer?"

(Fire, 2019). Sortie le 10 mai. 6."Mercier"Album "(Fire, 2019). Sortie le 10 mai.

DEERHUNTER



"Greenpoint Gothic"

Album "Why Hasn’t Everything Already Disappeared ?"

(4AD, 2019) 7."Greenpoint Gothic"Album "(4AD, 2019)

BEIRUT



"Corfu"

Album "Galipoli"

(4AD, 2019) 8."Corfu"Album "(4AD, 2019)

RUSTIN MAN



"Euphonium Dream"

Album "Drift Code"

(Domino, 2019) 9."Euphonium Dream"Album "(Domino, 2019)

Très peu connu en dehors de la Russie, Mikael Tariverdiev fut sans doute l’un des plus grands compositeurs de musiques de films de l’époque soviétique. Depuis quelques années, le label d’archives Earth réédite avec soin les plus remarquables parmi la centaine de bandes originales qu’il a écrites pour le cinéma et la télévision. Dernière en date à être publiée, celle de "17 moments de printemps", une série d’espionnage qui rencontra un énorme succès en URSS lors de sa diffusion en 1973 – elle aurait même donné envie à un certain Vladimir Poutine de rejoindre le KGB. Si Tariverdiev excelle dans les thèmes romantiques aux orchestrations dignes de l’âge d’or d’Hollywood, il sait aussi jouer sur les dissonances pour accompagner des scènes à suspense, comme sur "Night Patrol".



Peu de rapports a priori entre l’URSS de Mikael Tariverdiev et la Guinée du Bembeya Jazz National, sinon la même période. Face A d’un 45t sorti en 1971, "Lefa" montre l’orchestre, inspiré autant par les grands ensembles cubains que par les formations congolaises, à son apogée, face à un public enthousiaste.

MIKAEL TARIVERDIEV



"Night Patrol"

Album "Seventeen Moments of Spring OST"

(Earth, 2018) - Enregistré en 1972. 10."Night Patrol"Album "(Earth, 2018) - Enregistré en 1972.

BEMBEYA JAZZ NATIONAL



"Lefa"

Compilation "Bembeya Jazz National Vol. 1"

(Syllart, 2011). 45-t sorti en 1971. 11."Lefa"Compilation "(Syllart, 2011). 45-t sorti en 1971.

Point culminant du massif du Vercors, le Grand Veymont a donné son nom (et sans doute son air pur) à un duo français formé de Josselin Varengo et Béatrice Morel Journel, deux musiciens de la Drôme. Sur les deux albums qu’ils ont publiés ces dernières années, les morceaux peuvent approcher le quart d’heure. Mais même sur une durée plus brève, leurs voix douces posées sur des boucles d’orgue provoquent une hypnose auditive qui confine à l’extase.



Toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, mais du côté de Lyon, le guitariste Jean-Louis Prades sculpte le son depuis une vingtaine d’années sous le nom d’Imagho. Il avait d’ailleurs eu les honneurs d’un précédent Périple. Son dernier disque, "Soleil", a été enregistré entre 2011 et 2014 et s’est d’abord appelé "Soleil de Tokyo", avant d’être remixé et remasterisé. Il se distingue du reste de sa production par la présence d’une voix parlée qui décrit des scènes du quotidien, a priori banales mais transfigurées par la musique.

GRAND VEYMONT



"Les rapides bleus"

Album "Grand Veymont"

(Outré Disque, 2019, UK) 12."Les rapides bleus"Album "(Outré Disque, 2019, UK)

IMAGHO



"Secrète"

Album "Soleil"

(Images Nocturnes, 2018) 13."Secrète"Album "(Images Nocturnes, 2018)

Le remarquable deuxième album de Bruit Noir (alias Pascal Bouaziz et Jean-Michel Pirès) s’achève sur une fragile note d’espoir avec le morceau "Partir". Comme un appel à repartir bientôt à la découverte de musiques et de sons toujours plus beaux et étonnants…