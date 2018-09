Thématique > Périple 17

En préférant comme toujours les chemins buissonniers aux routes trop droites et encombrées, ce nouveau périple musical vous emmènera du Royaume-Uni à la Suisse, de Nantes à New York, de la Suède à l'Ecosse, en passant par le Zimbabwe, le Texas, les Pays-Bas...





PUBLIC SERVICE BROADCASTING







Orchestre Tout Puissant

Orchestre Tout Puissant

ENSEMBLE MINISYM









DAVID FENECH









ZËRO









GRAHAM REYNOLDS









STELLA CHIWESHE









DPU









THE EX









DUNGEN & WOODS









GARETH DICKSON









La programmation détaillée

PUBLIC SERVICE BROADCASTING

"Progress (ft. Tracyanne Campbell)"

(album "Every Valley", Testcard/Pias, 2017)





Public Service Broadcasting est une étrange entité britannique fondée par un ancien producteur du BBC World Service, J. Willgoose. Les morceaux de ces laborantins binoclards, qui font brillamment la synthèse de divers genres musicaux, intègrent toujours des archives sonores dans une optique documentaire et rétrofuturiste. Leur dernier concept album sorti en 2017, “Every Valley”, consacré à l’histoire de l’industrie minière au Pays de Galles, invite également quelques voix dont celle, magnifique, de Tracyanne Campbell, chanteuse du groupe pop écossais Camera Obscura.



ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP

"Sous mes yeux"

(album "Sauvage Formes", Bongo Joe/Red Wig, 2018)





Si l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est basé en Suisse, c’est dans le sud de l’Angleterre que l’inclassable collectif a enregistré son dernier album, le bien nommé « Sauvage Formes ». Plus précisément aux Real World Studios fondés par Peter Gabriel, d’où sont sortis de nombreux disques de musiques dites « du monde ». Aux manettes, John Parish, collaborateur régulier de PJ Harvey depuis ses tout débuts, a su canaliser la fougue de ce groupe majoritairement anglophone, mais qui s’exprime parfois en français, comme ici.



ENSEMBLE MINISYM

"Bug on a Floating leaf" + "Fleur de lis"

(album "Moondog New Sound", Bongo Joe, 2017)





Près de vingt ans après sa disparition, la fascinante musique du compositeur américain Louis Thomas Hardin alias Moondog connaît un regain d’intérêt, notamment en France. Le Nantais Amaury Cornut fait partie des artisans de cette redécouverte. Après avoir consacré une biographie à Moondog, il a formé un sextette, l’Ensemble Minisym, pour interpréter sur diverses scènes, parfois même en extérieur, des compositions de celui qu’on surnommait « le Viking de la 6e Avenue » à New York dans les années 40-50. Un disque, "Moondog New Sound", rassemble 15 de ces réinterprétations.



DAVID FENECH

"Spiderwoman" + "Theme for Alix"

(album "Polochon Battle", Inpolysons, 2007)





Né en 1969 à Saint-Cloud, David Fenech est une figure discrète mais déterminante des musiques nouvelles et improvisés en France. Son blog, David F Presents, témoigne de la grande variété de ses goûts et inspirations. Ce compositeur, guitariste et chanteur qui s’épanouit dans les marges a collaboré avec de nombreuses personnalités tout aussi émancipées. On en retrouve plusieurs sur son album "Polochon battle" sorti en 2007 sur le label Inpolysons, un disque rempli de morceaux bricolés et charmants comme les deux que nous allons écouter : "Spiderwoman", avec Shugo Tokumaru, et "Theme for Alix", avec Klimperei.



ZËRO

"Adios Texas"

(album "Ain’t That Mayhem?", Ici d’ailleurs, 2018)





Eric Aldéa, Franck Laurino et Ivan Chiossone, les membres du groupe Zëro, animent l’underground lyonnais depuis les années 90 et leurs anciennes formations Deity Guns, Bästard et Narcophony. Ces héritiers de Sonic Youth, de Tortoise ou des Residents, qui ont récemment collaboré avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle, reviennent en 2018 avec un nouvel album, "Ain’t that Mayhem ?", qui dompte magnifiquement le bruit.



GRAHAM REYNOLDS

"Aphids" + "A Scanner Darkly"

(OST "A Scanner Darkly", rééd. Fire records, 2006/ 2017)





En 2006 sortait "A Scanner Darkly", une étrange adaptation de l’écrivain de SF paranoïaque Philip K. Dick, par le réalisateur américain Richard Linklater. D’abord tournées en prises de vue réelles, les séquences étaient transformées en animation par un procédé nommé "rotoscopie". Ce film étonnant méritait une bande-son à la hauteur. C’est le Texan Graham Reynolds, compositeur reconnu pour le cinéma, le théâtre et la danse, qui l’a signée : soit une vingtaine de miniatures atmosphériques abordant les genres les plus divers, à la manière d’un John Zorn davantage porté sur la mélodie.



STELLA CHIWESHE

Mayaya (part 1 & 2)

(compilation "Kasahwa: Early Singles", Glitterbeat/Differ-ant, 2018)

> glitterbeat.com/artists/stella-chiweshe/





A l’époque de la lutte pour l’indépendance du Zimbabwe, dans les années 1970, Stella Chiweshe, âgée aujourd’hui de 70 ans, n’était pas encore cette artiste reconnue qui allait se produire en Europe et enregistrer des sessions pour John Peel à la BBC. Ses singles ne sortaient alors que pour le marché africain, et sa voix exceptionnelle était accompagnée essentiellement par le mbira, ou piano à pouces, un instrument composé de 22 à 28 touches métalliques montées sur un corps en bois. Pour la première fois, ces morceaux sortis entre 1974 et 1983 ont été remasterisés et compilés, et ils n’ont rien perdu de leur souffle rebelle.



DPU

"Mad"

(album "Golden Years", Il Monstro/L’Autre Distribution, 2018)





Musicien clé de la scène rennaise au tournant des décennies 70 et 80, le saxophoniste Daniel Pabœuf navigue depuis entre jazz, post-punk, musiques improvisées, chanson et variété de qualité, au fil de ses collaborations. Depuis dix ans, il mène également un projet personnel baptisé DPU (pour Daniel Pabœuf Unity). Son nouvel album, "Golden Years", rassemble toutes ses influences en huit morceaux puissants et sans compromis.



THE EX

"This Car Is My Guest"

(album "27 Passports", Ex Records, 2018)





Depuis près de 40 ans, au gré des changements de personnel, The Ex marie de façon exemplaire activisme politique et exploration sonore. Admiré entre autres par Steve Albini et par les ex-membres de Sonic Youth, le groupe néerlandais est réputé à juste titre pour l’intensité de ses concerts, qu’il parvient à retranscrire sur ses disques, En témoigne le brûlant "27 Passports" sorti cette année, un CD accompagné d’un superbe livret de photos prises par le guitariste Andy Moor.



DUNGEN & WOODS

"Saint George"

(album "Myths 003: Dungen & Woods", Mexican Summer, 2018)





Chaque année, le label Mexican Summer organise un festival pluridisciplinaire à Marfa, petite ville du Texas et repaire d’artistes en tout genre. C’est l’occasion d’enfermer deux musiciens ou groupes en studio pendant une semaine et leur faire enregistrer un disque pour la collection Marfa Myths. Le troisième volet, sorti uniquement en vinyle et en digital, confronte les New-Yorkais de Woods aux Suédois de Dungen : le résultat est un superbe feu d’artifice psychédélique.



