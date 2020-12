Emission > Solénoïde – Blender Session 49

Savourez une potion musicale aux saveurs rares et épicées ! L’espace de 55mn, c’est un mix de sons panachés et hautement vitaminés qui viendra titiller vos conduits auditifs. Alors, si les aléas de brassages incontrôlés ne vous effraient pas ou si la fulgurance de zig-zag hallucinés ne vous angoissent pas, sachez que votre place à ce grand spectacle interculturel vous est dès à présent réservée !

En résumé, c’est un programme défiant comme jamais les convenances et la monotonie musicales qui vous sera une nouvelle fois proposé ! Et autant vous dire qu’avec pas moins de 9 sélections musicales pour autant de nationalités convoquées, c’est un breuvage audio relevé qui va sortir des centrifugeuses du Solénopole.