Emission > Solénoïde - Mission 178

Compositeur américain établi en Australie, David Shea continue de tracer une voie singulière dans le paysage des musiques contemporaines avec la publication d'un album explicitement titré "Rituals". Rassemblant des matériaux sonores empruntés aux cultures bouddhiste et taoïste, cet opus nous tient en haleine pendant 75 mn, offrant une synthèse idéale entre visées contemplatives et explorations contemporaines. De quoi en faire haut la main le radiobalisage de notre mission 178 ! Mais d'autres artistes venus de la sphère radiovisuelle viendront surprendre ou émerveiller vos papilles auditives. Parmi eux, Ustad Sultan Khan et Warren Cuccurello, le curieux phénomène hongrois Laszlo Hortobagyi et le berlinois Kalipo.