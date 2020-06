Emission > Solénoïde > Grande Boucle Radiovisuelle 36

Traversez en diagonal le panorama musical hexagonal ! De Lyon à Perpignan, en passant par Strasbourg, Pau, Chartres, Paris et Montpellier…, notre équipage vous offre un panel d’artistes unis par un goût plus ou moins prononcé de la différence ou de l’ambivalence artistique. Une émission qui s'annonce des plus imprévisibles et qui devrait enthousiasmer quant à la "qualité" de la création française !