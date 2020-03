Emission > Solénoïde - Mirages Acoustiques 17

Bien qu'aucune technologie ne permette la projection d'images par les ondes radios, la série "Mirages Acoustiques" se propose de contourner cette réalité au moyen de sélections musicales à fort impact visuel. Dédiées aux férus de phénomènes sonores irrationnels, ces programmations constituent un montage iconoclaste de séquences flirtant avec les genres électro-acoustiques, jazz, illbient, contemporains et cinématographiques, pour ne citer que les formes les plus facilement identifiables.

D'illusions optiques en hallucinations sonores, de nombreux dérèglements sensoriels sont à prévoir à l'écoute de ces fictions "radio-oniriques".

Playliste | Mirages Acoustiques 17

MACHINE DRUM



"Where Did We Go Wrong" + "Youniverse"

CD "Rooms"

(Planet Mu Records, 2011)



L'HOMME ORCHESTRE



BOF "L'Homme Orchestre (The Troublemakers Remix)"

CD "Cinemix"

(Universal Music Jazz)



[09:40>13:55]

JEAN-PIERRE FASCINANT



"Pony Express"

CD "Doppelgänger"

(Autoproduction)



MIRA CALIX



"In a Beautiful Place out in the Country"

CD "Warp 20 (Recreated)"

(Warp)



[18:42>22:55]

KINGSUK BISWAS



"Currents"

CD "The Center of the World"

(Six Degrees Records)



BIOSPHERE



"Monju 2"

CD "N-Plants"

(Touch)



LASZLO HORTOBAGYI



"Anakrousis"

CD "Terranomia"

(Autoproduction)



M. OSTERMEIER



"Micro Forest Updraft"

CD "The Rules of Another Small World"

(Tench)



BABA ZULA



"Temptation"

LP "Gecekondu"

(Doublemoon Records)



[41:47>46:49]