Emission > Solénoïde - Spéciale BIOSPHERE (Geir Jenssen)

Voilà plus de 30 ans que Geir Jenssen arpente les vallées froides de l’ambient electronica. Plus de 30 ans qu’il poursuit sa quête du ‘son arctique’, point de rencontre de ses deux passions : la géologie et la musique. L’idée originelle de son projet était de retranscrire l’environnement polaire par l’intermédiaire d’outils technologiques. Mais cette idée a évolué au cours du temps à travers différents projets musicaux comme Bel Canto, Bleep ou Biosphere.

Dans ce dernier projet, il explore de nouveaux territoires en utilisant les sources acoustiques de son environnement qu’il mélange à des éléments électroniques. Au fil de ses albums, il réactualise le concept de l’ambient music en ouvrant de nouvelles perspectives…

Bienvenue dans le laboratoire norvégien le plus avancé des musiques électro-climatiques !

Bienvenue dans l’univers tout à la fois stellaire et polaire de Biosphere !