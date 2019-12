Emission > Solénoïde - Dub Translations 32

Le Dub s’est glissé dans tous les répertoires musicaux pour devenir l’un des vecteurs de créativité les plus excitants de notre époque. Pour rendre compte de la vitalité du phénomène, sans oublier ses pionniers, Solénoïde vous propose cette 32e ‘Dub Translations’ qui panachera sonorités roots et variantes décalées. Du Texas à la Russie en passant par l’Italie ou le Japon, bousculez vos repères spatiotemporels avec ce nouveau flux continu de basses ondulantes et de percus vrombissantes !

Playliste | Dub Translations 32

"Mash Up Dub""Global Warning / Equal Rights"(King Shiloh Majestic Music )"Traumatic""Black Beanie Dub"(Original Dub Gathering)"Lugovoy" (November dub)"Your Need"(2MR)"Dub Up a Sound""Large Dub"(La Tempesta Dub)"Bem Dub (Peace)""Mawamba Dub" (D-Roy Records)"Heavy Rainford""Heavy Rain"(On-U Sound)"Lawn Track (DJ Sotofett Dub Lawn Dub)""DJ Sotofett's Dub Ash Mixes"(Solar Phenomena)"Sidewise Dub""Luaka/Sidewise Dub"(Diskotopia)[feat. Prince Fatty & Nostalgia 77]"E Go Betta (Dub)""You No Fit Touch Am in Dub"(Wah Wah 45s)"Udaberri Blues (dub version)""For Adrian - Udaberri Blues" EP(Temples of Jura Records)"Rules (Scientist Dub)""Hasta el cielo"(Dead Oceans)