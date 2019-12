Emission > Solénoïde - Cover Box 01

Participez à un blind-test décalé élaboré à partir d’un panel de reprises en tous genres, un panel international qui balaiera un large spectre de couleurs et de familles musicales... De déphasages en extrapolations, de spoliations en réinventions, cette émission s’annonce haute en couleur et références musicales. Mais rassurez-vous, la plupart des reprises proposées interpelleront d’une façon ou d’une autre votre mémoire et vos souvenirs personnels… Dans tous les cas, cette récréation audio vous propulsera au royaume de la contrefaçon sonore la plus culottée !