Emission > Solénoïde - Mission 212

Il y a quelques mois à peine, nous tombions sous le charme de "Communion", premier album de PARK JIHA. Son second opus prolonge cet enchantement. Solénoïde vous offre un nouveau focus sur "Philos" (tak:til/Glitterbeat/Differ-Ant) dans lequel la multi-instrumentiste nous emmène dans des espaces sonores intimistes à la croisée de la tradition instrumentale coréenne et des musiques répétitives occidentales. Un album qui nous renvoie de la Corée l'image d'un paradis musical contemplatif. Un autre habitué de Solénoïde, l'infatigable MICHEL BANABILA revient avec "Uprooted", un nouvel album où 7 musiciens improvisent individuellement (Peter Hollo/violoncelle, Alex Haas/synthé, Gareth Davis/clarinette basse, Oene van Geel/viole de gambe, Stijn Hüwels/guitare, Gulli Gudmundsson/contrebasse). A partir de ces enregistrements, il a créé ses propres compositions, des pièces atmosphériques polymorphes, fruit d'une habile interaction entre musique électronique, musique de chambre et free music. Et AL GROMER KHAN nous dévoile divers lieux qui ont marqué son existence, des lieux d'inspiration ou de révélation; dans "In High Places" (Zustand), il étoffe son style en opérant de subtiles variations autour des figures aériennes de son sitar.