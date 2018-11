Etienne Brunet. Et cet incorrigible iconoclaste nous a concocté un mix de haut vol, un mix de démesure et de diagonales musicales aux frontières du jazz, de l’électronica et du cut-up. Traversez l’univers complexe et fantaisiste d’un artiste magistralement… déroutant ! Compositeur et improvisateur, passionné autant par les arts plastiques que la poésie sonore, ce musicien baroudeur se nomme. Et cet incorrigible iconoclaste nous a concocté un mix de haut vol, un mix de démesure et de diagonales musicales aux frontières du jazz, de l’électronica et du cut-up.

Playliste | SolénoMix ETIENNE BRUNET

All

Pochettes

Artistes

Labels



RING SAX MODULATOR







B/Free/Bifteck







ETIENNE BRUNET







TOUMANI DIABATE'S SYMMETRIC ORCHESTRA







ETIENNE BRUNET

FRED VAN HOVE







ETIENNE BRUNET

FRED VAN HOVE







SALIF KEITA, B ALONE







DIEMO SCHWARZ







DJEOUR CISSOKO and l'Orchestre Allaké







ETIENNE BRUNET













La programmation détaillée

1. "My Favourite Father" RING SAX MODULATOR

Album "Love Try" (Brunet / Thierry Negro / Erick Borelva)



2. "Solénoïde Interlude - Spécial mix"



3. "Contamination Nation"

Album "B/Free/Bifteck" (Julien Blaine / Etienne Brunet / Thierry Negro)



4. "Acouphène" ETIENNE BRUNET

Project 2009 (roman, music) - Spécial mix extrait "Le placard headphone festival 09 Paris"



5. "Boulevard de l'Indépendance" TOUMANI DIABATE'S SYMMETRIC ORCHESTRA



6. "ImprovisAction" FRED VAN HOVE

aux grandes orgues de l'église St-Germain des près / Etienne Brunet sax



7. "Souvent" (hyper preacher mix) SALIF KEITA, B ALONE

Album "Remixes From Moffou"



8. "The Concatenator" DIEMO SCHWARZ

(cataRT live corpus-based concatenative synthesis for Max/MSP)

ETIENNE BRUNET (bass clarinet) , Leonardo Music Journal CD Series



9. "Polata-remix" DJEOUR CISSOKO and l'Orchestre Allaké

cassette Sénégal - Spécial mix



10. "New Phantom band (part 4)" ETIENNE BRUNET

par DJ Save OS