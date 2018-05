Solénoïde - Mission 204

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

BRAM'FM Tulle,

JAZZBOX Radio Internationale Paris





Cette semaine, Solénoïde met à l'honneur(Okeh), un jumelage musical inédit entre la Norvège et la Jamaïque, avec d'un côté le duo rythmiqueet de l'autre le trompettiste(accompagnés également deà la guitare etaux traitements numériques). Du côté de Toronto, un autre album collaboratif sera mis en lumière, album qui voit le maniaque du breakcores'acoquiner avec le renommé producteur. Et la nouvelle œuvre intemporelle et vagabonde de l’accordéoniste(‘Avant Folk’/ Hubro) vous évoquera certainement des ambiances de villages irlandais ou la bande-son d'une romance balkanique. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mission s’annonce des plus exaltantes ! Playliste de l'émission"European Express" + "Neil Five (Bonus Track)"CD "(Okeh)"Night MXCMPV1 P74" + "Best P54"LP "(PLanet Mu)"White Scarf In The Mist"CD "(Okeh)"Trio" + "Kingo"CD "(Hubro)"If I Gave You My Love" + "Was In The Blues"CD "(Okeh)