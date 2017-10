Emission > Solénoïde - Global Grooves 02

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

Cette semaine, l'équipage du Solénopole vous invite à participer à une mission placée sous le signe du groove et des rythmes planétaires. Nos ingénieurs acousticiens ont préparé une programmation qui vous emmènera vibrer aux quatre coins des planètes dub, electro, soul et afro-beat. De quoi réveiller chez certains d'entre vous des pulsions dansantes refoulées ! Bienvenue sur le dancefloor rétrofuturiste du Solénoïde ! Playliste de l'émission :"Arab" - CD "" (Baboon)Une nouvelle étoile de l’ethnofuturisme serait-elle née? Telle est la question qui démange après l’écoute de ce premier album de Dub Gabriel. Enfant terrible de la seconde génération "illbient", l’individu cumule les fonctions de producteur, bassiste et DJ... Tout à la fois membre deet de, il dispose de références qui ne trompent pas. Fortement inspiré des musiques de trance orientales, il a su au travers d’un fin maillage de filtres électroniques en extraire les meilleurs arômes mystiques. Résulte de cette délicate opération une décoction aux vertus extatiques. Entre échos du désert et paysages urbains, le kid de Brooklyn a projeté son imaginaire apatride sur un planisphère sonore ondulant et abstrait, animé par de troublantes forces magnétiques. Se développant autour de rythmes entêtants, parfois rampants (tendance dub) à d’autres survoltés (lignée jungle), chacun des dix morceaux de "Ascend" est une étape possible vers la terre promise du groove ethnique et climatique. Imaginezépurant l’oeuvre de, le tout commandité par l’impieet vous saurez cerné l’enjeu de cette folle expérience!"Secret Heart" + "Dissolving Boundaries" - CD "" (Deutsche Grammophon)"Pressure" – CD "" (Planet Mu)Difficile d’accès, un poil vicié, et foncièrement torturé, cet EP 8 titre révèle ses richesses à qui veut se donner le temps de le sonder. Car derrière des sonorités connotées dubstep et garage, les compositions de ce musicien new-yorkais se révèlent fort aventureuses. Expérience curieuse faisant le trait-d’union entre dance underground et abstraction numérique, "" navigue en eaux musicales troubles, déroutant l’auditeur curieux vers les voies les plus hallucinogènes d’un death disco futuriste…"Mingpark" – CD "" (Comet)Inquiétante au premier abord, la nouvelle est en définitive des plus réjouissantes. Nos écrans de contrôle ont en effet localisé un nouvel alien dans l’espace ethno-groove parisien. Un zoom rapide sur cette créature adultérine nous révèle qu’elle dispose d’un vaste arsenal d’échantillons futuristes et d’instruments acoustiques . Un inventaire plus précis permet ainsi de recenser sax, clarinette, contrebasse et percussion sans oublier l’équipement informatique flambant neuf. Soit une force de frappe impressionnante mise au service de figures libres et suggestives, de compositions hybrides et innovantes... Comme stimulé par un brise venue du Quatrième Monde, ce percussioniste parisien réussit en fait une alchimie convaincante entre rythmes latino, ambient jazz, traditions sufi et samples non-identifiés. Et si ce "" n’était rien d’autre qu’une société secrète rassemblant quelques forces obscures et visionnaires répondant aux noms de l’et"Sylvia" (Mr Bongo)"Eline" - CD "" (Dakini Records)"Falludjah Car (Dr Das Mix)" – CD "" ( Barraka El Farnatshi Prod "Dandy James B.D. Dizzy" – CD "" (Autoproduction)"Clap" – CD "" (Comet)"The Magnificent Seven" - CD "" (Modulor Music)"Interlude VI – Le Peuple de l’Eternel" - CD "" (Hands Productions)