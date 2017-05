Emission > Solénoïde - Nutriments Imaginogènes 01

Radio PANIK

Si les repas lyophilisés vous rebutent, si la cuisine moléculaire vous inquiète ou encore si les desserts lactés sous cellophane vous effraient, sachez que votre place à ce banquet sonore vous est réservée ! L’espace de 55mn, c’est un mix de sons panachés et hautement vitaminé qui viendra titiller vos conduits auditifs. Bienvenue dans ce grand festin de sons libres et aventureux, aux multiples vertus bienfaisantes ! Menu :"The Truncated life of modern industrialised chicken"CD "" (Accidental)Pendant près de 18 mois, Matthew Herbert a sillonné l’Angleterre afin de récolter divers échantillons sonores dans le monde agroalimentaire. Les bruits enregistrés dans une usine de 30 000 poulets ou dans une ferme d’élevage de saumons ont constitué la matière première de son album militant et altermondialiste intitulé "Plat du Jour". Le but avoué de ce projet est de dénoncer les élevages intensifs, l’utilisation d’OGM, la prépondérance de sucres dans les aliments, le surplus de graisses, les pesticides qui polluent nos produits et notre environnement." (Stembogen)"China"LP "" (Brain)"Glass Onion"CD ""Waterbikes"CD "" (Lowlands)"Nightshades"CD "Destinées au départ à l'alimentation, les plantes potagères ont désormais leur place sur scène et dans les studios d’enregistrement ! Adroitement creusés, assemblés, pourvus de trous et taillés, les légumes (carottes, navets, courgettes…) se muent ici en instruments de musique. A l’aide de ces instruments inhabituels, The Vegetable Orchestra réussit à créer des sons qui dépassent l’imagination. Au-delà du gag musical, les compositions sont surprenantes de modernisme et d’audace. Teintées d’humour, elles abordent des thèmes alléchants, tant par l’entremise d’un concombre masqué que par celle d’un cornichon poilu. Une exquise sonate potagère tout droit venue d’Autriche !" (Stembogen)"Tour de Table"Extrait de la compilation "" (Stembogen)"Cane Sugar"EP "" (Folktale Records)." (Stembogen)"Snickers"CD "" (Hot Air)"Wet Cheese Delirium"CD "" (Decal)"Fromage Dub"CD "" (Run)"Camembert Symphony"CD "" (Digitalis Recordings)"Cosmic Carrot"CD "" (Planet Dog)