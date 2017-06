Emission > Solénoïde - Escale en Extasie 01

Radio PANIK

Entre déviances rock et hallucinations funk, de thèmes sufi en symboles chamaniques,se soumettra cette semaine aux aléas d’un mix polychrome, à travers lequel nos perceptions d'espace, de temps, de formes et de couleurs pourraient bien être altérées. Un mix brumeux et parfois acidulé qui proposera une vision élargie du concept de musiques psychédéliques. Playliste de l'émission"Mevlana Celaleddin Rumi - Dreams Of Shams"CD "" (Golden Horn)[03:33 > 09:22]"Musculose"CD "" (Charnel Music)[09:45 > 12:39]"Invocation"CD "" (Meta Records)[12:52 > 13:18]"Engel Wacht"CD "" (Quecksilber)[13:19 > 17:37]"Hamsa Oua Hamsine" (Point Music)[17:38 > 18:33]"Blue Silk"CD "" (Rune Grammofon)[18:44 > 24:18]"Kayan"CD "" (Greenwave Records)[24:30 > 28: 48 ]"Stonehenge Decoded"CD "" (Anagram Records)[ 29:44 > 33:37]"Out of Phase / Spirit World"CD "" (Antilles/Polygram)[33:38 > 40:10]"Extacy Symphony"CD "" (Space Age Recordings)[40:26 > 42:34]"What is Soul"CD "" (Westbound Records)[42:56 > 47:04]"Thunder"CD "" (City of Tribes)[ 47:05 > 52:24]