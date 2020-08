Emission > Solénoïde - Mission 176

Sous la bannière du Chicago Underground Duo, le percussionniste Chad Taylor et le cornettiste Rob Mazurek nous offrent ‘Locus’, leur 8e opus qui sonne comme un mix singulièrement exigeant d'electronica, de free-jazz et d'afro-beat.

Entre ambition filmique et rock psychédélique, le road-movie du quatuor Limousine nous emmènera au Nord-Est de la Thaïlande à la découverte de la musique du Molam, le blues du Laos.

Ensuite, le multi-instrumentiste algérien Mehdi Alouane conciliera instruments traditionnels (oud, qanum, doudouk) et arrangements modernes pour dérouler de lumineuses plages épiques au mysticisme planant.

Enfin, Dub Spencer and Trance Hill vous embarquera dans une excursion enivrante pour un tribute très particulier de William S. Burroughs.

La programmation détaillée

CHICAGO UNDERGROUND DUO "Blink Out" + "Yaa Yaa Kole"



LP "Locus"



Northern Spy) > Etats-Unis

La rubrique 'Radiobalisage' (présentée en début, au milieu et en fin d'émission) est un focus sur un de nos disques favoris du moment.

[06:34>13:42]

LIMOUSINE "Lam Phutai" + "Yodh Song" + "Sad Sun"



LP "Siam Roads"



(Ekler'o'shock/Differ-Ant) > France/Thaïlande

[16:33>23:40]

MEHDI ALOUANE



"We see clearer in the dark" + "Cryptic Values"



LP "The Sound of the Incurable Disease"



(Socadisc)



> France/Algérie



(Socadisc) > France/Algérie

CHICAGO UNDERGROUND DUO



"Kabuki"



LP "Locus" (Northern Spy) > Etats-Unis

[36:08>41:34] [36:08>41:34]

DUB SPENCER and

TRANCE HILL



"Uranian Willy (Part 2)" + "Dead Souls"



LP "William S. Burroughs - In Dub"



(Echo Beach)

(Echo Beach) > Suisse

[43:36>50:47]