Emission > Solénoïde - Mission 179

C’est une figure culte du mouvement ethno-ambient qui va être l'objet du fil rouge de cette émission. Connu pour avoir composé plusieurs musiques de film et de danse contemporaine, notre lauréat du jour est l'énigmatique RAPOON (aka Robin Storey, ancien membre de Zoviet France). Nous poursuivrons nos pérégrinations en Norvège à la rencontre de BUILDING INSTRUMENT, trio distillant un élixir sonore au pouvoir mystérieux. Cette escapade nous conduira ensuite à New York pour apprécier une production Tzadik, "Adramelech" du collectif ZION 80, un mélange de jazz-rock et d’afro-pop et enfin nous nous rendrons à Berlin pour succomber aux grooves futuristes de BURNT FRIEDMAN