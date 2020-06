Emission > Solénoïde - Blender Session 47

Voyager autour du globe pour y croiser des artistes créatifs souvent éloignés des circuits médiatiques et commerciaux… C’est à cet objectif que sont dévolues nos ‘Blender Session’ ! Afin de vous présenter une sélection discographique aux multiples nuances et sensibilités, nous avons scanné cette sono mondiale dissidente. Du coup, sont à prévoir nombres de dérapages audio incontrôlés ; mais soyez sûr que nous avons rassemblé un panel d’artistes intrépides à l’imaginaire et au talent débridés.

L’occasion nous sera ainsi donné de visiter des contrées aussi différentes que la Norvège, l’Australie, le Ghana, l’Argentine ou encore la Lituanie. Et autant vous dire qu’avec pas moins de 11 sélections musicales pour autant de nationalités convoquées, c’est un cocktail auditif relevé que vont distiller les centrifugeuses du Solénopole !