Emission > Solénoïde - Escale en Extasie 04

Cap vers un haut lieu de l'hallucination sonore et visuelle ! Cap vers une zone esthétique propice à une créativité débridée ! Cap vers un archipel musical qui, depuis les années 60, fait l'objet d'exploration tous azimuts ! Véritable royaume du surréalisme et du mysticisme sonique, ce territoire s'appelle ' Extasie '. Si un goût avéré pour la Psychedelia facilitera l'accès à ce territoire, toutes les oreilles ouvertes, tous les esprits vagabonds, toutes les âmes chamanes y sont les bienvenus. Alors si vous vous reconnaissez parmi ces profils, rejoignez-nous sans crainte pour cette nouvelle aventure !

La programmation détaillée

"The Brain of Oscar Panizza"LP "(Offers Musik Produktion)[11:49>14:13]

"The Song of Eternity Om"LP "(Diesel Music)[39:50>45:22]

MAZZY STAR

"So Tonight That I Might See" (ascension version)EP "(Rhymes of an Hour Records)[49:22>54:00]