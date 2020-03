Emission > Solénoïde - Dub Translations 18

Nouvelle plongée dans le chaudron bouillonnant de la culture dub ! L'espace de 55 mn, découvrez quelques faces connues et méconnues de ce phénomène musical qui depuis belle lurette s’est émancipé de son berceau jamaïcain ! Des sound-systems originels à la techno dub berlinoise, en passant par le new roots britannique et la fièvre dubstep actuelle, l’histoire du dub est faite de méandres et d’imprévus perpétuels. Une qualité qui, tout en contribuant à forger son mythe et son attractivité, nous incite à examiner sans relâche ses archives comme son actualité !