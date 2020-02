Emission > Solénoïde - Cover Box 06

R.E.M revisité à la sauce western-dub, les Doors corrigés sur le mode reggae-crooner, Georges Brassens réincarnés dans les cuivres d'une fanfare latino-américaine... ce sont là quelques-uns des ingrédients figurant au menu de cette 'Cover Box'!

Playliste | Cover Box 06

JOURNAL INTIME



"If 6 was 9"

LP "Lips on Fire"

(Label Ouïe)



> Jimi Hendrix



[3:40 > 6:12]

MAKROSOFT



"Losing My religion"

LP "Stereo Also Playable Mono"

(Resopal Schallware)



> R.E.M



[6:14 > 11:13] "Losing My religion"LP "(Resopal Schallware)[6:14 > 11:13]

BANDA DE MUSICA

MUNICIPAL DE SANTIAGO



"Les passantes"

Compilation "Brassens 'Echos du Monde'"

(Fanon Records)



> Georges Brassens



[11:25 > 13:54]

DREAD ZEPPELIN



"Light my Fire"

LP "The Fun Sessions"

(Imago Records)



> The Doors



[14:20 > 18:12] "Light my Fire"LP "(Imago Records)[14:20 > 18:12]

TUXEDOMOON



"I Heard it Through the Grapevine"

LP "Pinheads on the Move"

(CramBoy / Crammed Discs)



> Marvin Gaye



[18:28 > 23:52]

CICCONE YOUTH



"Into the Groove"

LP "The Whitey Album"

(Squeaky Squawk)



> Madonna



[25:58 > 30:21] "Into the Groove"LP "(Squeaky Squawk)[25:58 > 30:21]

DANIEL DARC



"Aux Champs-Elysées"

Compilation "L’équipe à JoJo"

(Le Village Vert)



> Joe Dassin



[30:36 > 34:56]

CABARET VOLTAIRE



"Theme from Shaft"

LP "Eight Crepuscule Tracks"

(Homestead/Giant/Positive)



> Isaac Hayes



[35:10 > 39:14] "Theme from Shaft"LP "(Homestead/Giant/Positive)[35:10 > 39:14]

GIANT SAND



"Iron Man"

LP "Cover Magazine"

(Thrill Jockey)



> Black Sabbath



[40:18 > 44:42]