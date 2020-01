Emission > Solénoïde - Mirages Acoustiques 18

Bien qu'aucune technologie ne permette la projection d'images par les ondes radios, la série " Mirages Acoustiques " se propose de contourner cette réalité au moyen de sélections musicales à fort impact visuel. Dédiées aux férus de phénomènes sonores irrationnels, ces programmations constituent un montage iconoclaste de séquences flirtant avec les genres électro-acoustiques, jazz, illbient, contemporains et cinématographiques, pour ne citer que les formes les plus facilement identifiables. D'illusions optiques en hallucinations sonores, de nombreux dérèglements sensoriels sont à prévoir à l'écoute de ces fictions "radio-oniriques".

"Taglar Eezi-Bile Chugga (Talking to the Spirit of the Mountains)"CD "[50:30>52:35]