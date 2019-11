Emission > Solénoïde - Asian Audio Virus 03

Préparez-vous à sillonner un espace s'étirant du canal de Suez au détroit de Bering ! Notre équipage vous propose un voyage sonore dédié aux richesses musicales du continent asiatique, voyage qui vous transportera de hauts plateaux verdoyants à de vastes espaces arides, d’odorantes rizières en terrasses à d’immenses temples bouddhistes… Entre créations typiques et fusions atypiques, du Vietnam au Japon, en passant par l’Indonésie et la Mongolie, vivez une expérience placée sous le signe de la découverte et de l’enchantement !

Playliste | Asian Audio Virus 03

“Mina Zuki” - CD "" (Act Music)"In the Rice Field" - CD "(Cinq Planètes)"Arang Arang Kaleon Prawa" - CD "" (Riverboat)"Endharo Mahanubavulv Sri Adi Thyagaraja" - CD "V" (Felmay)"Unsteady" - CD "" (Egshig Records)"For Two Shakuhachi" - LP ""Dream theory" - LP "(EG Records)"Nam Phat Kay"- CD "" (Ocora/Radio France)"Dance of the Yi People" - LP "Wu Man & Friends" (Traditional Crossroads)"Sekargadhung" - LP "" (Felmay)"Ambient Meditation #3" - LP "" (Sony Epic)"Flight on the Firebird"- LP "" (Dreyfus Musique)