Emission > SolénoMix YOURI DEFRANCE

Installé en Bretagne,est un musicien bien décidé à détourner l'esprit du blues en lui faisant prendre un grand bol d’oxygène. A lui tout seul, avec des guitares acoustiques et électriques, un violon, une flûte du Pérou, une vièle mongole, une guimbarde vietnamienne et un chant diphonique, Youri pratique un blues nomade, un blues aussi intimiste que profond qui transcende brillamment les genres et les cultures.Après un voyage initiatique chez des chamanes de Mongolie (tribu), mais aussi auprès desamérindiens, lesaustraliens ou lesà la frontière de la Sibérie,… ce baroudeur offre au blues des perspectives assez inhabituelles. Ses différents albums sont l’illustration parfaite de ce potentiel créatif, un potentiel qui peut bousculer votre sens de l’orientation musicale.Ce SolénoMix exclusif est l’occasion pour cet artiste globe-trotter de dévoiler son initiation musicale et chamanique, l’opportunité de retrouver le psyché-blues hanté d'un guitariste itinérant qui fait la jonction entre rock hendrixien, musique traditionnelle mongole et blues ancestral.En 2020, Youri Defrance organisera des ciné-documentaire-concerts relatant son expérience initiatique avec la tribu Tsataan. Son documentaire ‘’ sera projeté à 360° dans un dôme en plein cœur de forêts celtiques, en Bretagne vers Callac et du côté de Lyon sur le plus haut sommet des Monts du Lyonnais… Tous les détails de ce projet sur youridefrance.com