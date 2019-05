Emission > Solénoïde - Escale en Extasie 2

Participez à une expérience sonore stroboscopique dont l’écoute peut induire (sans champignon magique) des effets psychosensoriels allant de l’hallucination simple au rêve éveillé, en passant par une légère somnolence euphorisante !

Playliste | Solénoïde - Escale en Extasie 2

"Bungarrow"CD "" (ARC Music)"Transverse Temporal Gyrus 1"CD "" (Domino)"Part Seven"CD "" (Métal Postcard Records)"Enter the Etherics"CD "" ( Roir "Aether"CD "" (Sub Rosa)"If You Want to See That Nothing Is Left"CD "" (Phantomcode)"The Chancel Was Abandoned..."CD ""The Secret "CD "" (Go East Music)"Tonk"CD "" (ECM)"Rio Arriba"CD "" (ZZK Records)