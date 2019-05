Emission > Solénoïde - Asian Audio Virus 02

La programmation détaillée

"Odalisk"CD "(Is Music)Groupe nantais fasciné par l'Inde qui a enregistré son 4ème album du côté de Dehli en compagnie de musiciens locaux. Bienvenue dans un univers voluptueux et hypnotique! Line-up :(trompette) /(contrebasse, compositions) /(flute) /(sitar & vocals) /(drums) / Indian Guests :(tabla) /(sarod).

"Sounds of India"CD "(Universal)Avec "Remembrance", cet as du tabla s’est entouré de musiciens indiens de renom: le tablatiste, la chanteuse(sa mère!), le flûtisteou encore le joueur de sarangi. Sur ce disque, Trilok s’engouffre dans une brêche ouverte par ses petits cousins de l’‘asian beat’. Pour la première fois, il revisite la tradition classique indienne à travers le prisme de l’électronique. Un changement de cap en forme de recentrage salutaire qui paradoxalement rime avec ouverture et exigence esthétiques. Toujours aussi soigneux en matière d’arrangements, Trilok a su tirer le meilleur de chaque instrumentiste pour nous offrir un album vivant et généreux. Un album subtilement métissé de funk et d’accents africains, album gorgé d’une sève mélodique qui enivrera forcément ceux qui comme nous ont adoré le "Krishna Lila" de