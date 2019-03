Emission > SolénoMix DUB COLOSSUS

Diffusé à de nombreuses reprises dans Solénoïde, Dub Colossus se devait de passer par la case SolénoMix. Et c’est chose faite cette semaine avec un melting-pot de sons ethio-jamaïcains concoctés par le leadeur de ce groupe, Nick Page (aka Dubulah), connu comme un des acteurs majeurs du world beat actuel ! Ce baroudeur anglais a accompagné des talents tels que Jah Wobble, Natacha Atlas, Fun-Da-Mental, Cheb I Sabbah, Loop Guru… et fait parti des membres fondateurs de Temple of Sound (avec Neil Sparkes) et de Transglobal Underground (avec Tim Whelan et Hammid Man-Tu) . Il nous offre un mix exclusif bonifié de 3 sélections inédites ! Autant dire un joli cadeau pour les amateurs d’ethno-groove que nous sommes !