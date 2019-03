Emission > Solénoïde - Mission 209

Le nouvel album de Forrest Fang fait partie de ces pépites rares de musique atmosphérique hybride et sophistiquée. Sur "The Fata Morgana Dream" (Projekt Records), le californien nous offre la possible bande-son d'un rêve éveillé, aux limites du minimalisme contemporain et de l'ambient ethnique. Cet opus, aux effluves naturalistes et extrêmes-orientales, a été désigné 'radiobalisage' de cette Mission 209. Valeur montante de la scène techno-dub internationale, le grec Jay Glass Dubs propose avec son nouvel opus "Epitaph" (Bokeh Versions) une odyssée sonique constellée d'effets et d'échos cybernétiques. Tandis que la danoise Marylin Mazur, figure culte de la scène jazz contemporaine, a réuni autour d'elle dix musiciennes scandinaves pour signer une partition détonante intitulée "Shamania" (RareNoise). Un projet qui couvre une large palette d'expressions allant du jazz vocal au free-jazz, en passant par les musiques nouvelles et la pop arty.