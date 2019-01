Solénoïde - Mission 208

Immiscez-vous dans une brèche spatio-temporelle initiée par Laszlo Hortobagyi ! Le hongrois sonorise ses dernières lubies transculturelles en faisant la jonction entre arts vocaux de la renaissance italienne et science rythmique du monde hindouiste. Une aventure qui renforce la posture de Laszlo dans le champ des musiques world expérimentales. Testez aussi les bienfaits du dernier album de Michel Banabila ! Dans ‘Imprints’ (Tapu records), ce résident de Rotterdam élabore des plages délicatement floutées et subtilement spatialisées, des morceaux ambient intégrant une dimension céleste voire cosmique. Enfin, le nouveau Kammerflimmer Kollektief ("There are Actions..." - Bureau B) mérite une attention toute particulière. Le trio allemand signe un manifeste atmosphérique slalomant habilement entre composition et improvisation. Aux confluents de l'ambient expérimental, du rock d'ascendance psychédélique et de la musique de film, cet album transportera tout adepte de trips sonores à la fois tortueux et sensibles...