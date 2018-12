Thématique > Dub Translations 30

Pour se réchauffer les oreilles, rien de tel qu'une plongée dans le chaudron bouillonnant de la culture Dub ! Un bain musical mêlant courant roots et ingrédients technologiques qui de plus en plus peut se prendre loin de sa source jamaïcaine. Et autant vous dire qu'au Solénopole, la tentation de goûter aux plaisirs ambigus de ce genre hypnotique se faisait de plus en plus pressante... Cette semaine, notre émission va vous immerger dans un mix versatile de rythmes et d'échos tournoyants.