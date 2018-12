SolénoMix KORAY KANTARCIOGLU

Cette semaine, on vous emmène à Istanbul où nous attend un artiste qui a fait son apparition dans notre Mission 207. Auteur d’un album (Loopworks - Discrepant) basé sur des samples de disques vinyles des années 60/70 en provenance de Turquie, cet artiste stanbouliote se nomme Koray Kantarcıoğlu. Adepte des arts visuels et sonores, cet illustrateur inventif ne pouvait pas passer à travers les mailles du SolénoMix ! Notre invité pourra d'ailleurs vous détacher du réel avec une playliste exclusivement basée sur la scène musicale contemporaine turque. Alors sans hésitez, prenez le cap vers le monde onirique et kaléïdoscopique de ce sorcier du son !

KORAY KANTARCIOGLU









Mix features only a selection from contemporary Turkish artists.

01 UAAU



"Baþlangýç Durumuna Hassas Baðlýlýk"

AGE REFORM



"Untouched"





EKIN FIL



"Daireler"





06 HALF



"Ink in"

07 BICYCLE DAY



Untitled

08 TERSKOL



"Biometrische Passbilder 04"

10 ISKELETOR



"93"

KORAY KANTARCIOGLU



"Percussions A-1100"

LP "Loopworks" (Discrepant)



KORAY KANTARCIOGLU



"22 47 91 Take 1"

LP "Loopworks" (Discrepant)



KORAY KANTARCIOGLU



"AC RU 29 Part 2"

LP "Loopworks" (Discrepant)



14 ASHBERRY



"The Way we hear silences (Koray Kantarcioglu Loopstudy no:6)" / Koray Kantarcioglu - Untitled

AGE REFORM



"Oblivious"

LP 'Degenerate'



15"Oblivious"LP '