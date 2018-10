SolénoMix MIRCO MAGNANI (Undogmatisch, Berlin)

Préparez-vous à franchir un nouveau cap sur l’échelle des musiques radio-visuelles ! En effet, Solénoïde va être le théâtre d’un mix déroutant signé d’un artiste à l’inspiration hors norme. Le compositeur, DJ, vidéaste... MIRCO MAGNANI nous invite à suivre de grandes diagonales contemplatives au travers de sphères sonores lumineuses et éthérées. Durant presque une heure, le berlinois nous offre un programme inédit synthétisant son talent d’alchimiste et d’illustrateur sonore, programme constellé de motifs électroniques entêtants.

Playliste | SolénoMix MIRCO MAGNANI

La programmation détaillée

1. PIERO UMILIANI- Nello Spazio (Dagored)



2. TECHNOPHONIC CHAMBER ORCHESTRA - Screams (Murcof remix)



3. BURHAN ÖCAL and PETE NAMLOOK - Bir Çalgiyim Göğsüne Yaslanmiş Part III



4. CARLO DOMENICO VALYUM - Fantagerundio (Undogmatisch)



5. ARVO PÄRT ‎/ STARS OF THE LID - Fratres + Krishnamurti - Chaos of the mind



6. MIRCO MAGNANI + ERNESTO TOMASINI - Epilogue



7. PERCIVAL PEMBROKE - Theme To Twilight Struggle



8. T.C.O. - Prune



9. TIM HECKER - Black Phase - LP "Love Streams"



10. TECHNOPHONIC CHAMBER ORCHESTRA - Kaplan's Piano



11. SPYWEIRDOS - Wiesbaden [already happened tomorrow] schwarzer bock mix (Alva Noto remix)



12. CARLO DOMENICO VALYUM - Estrazioni Del Lotto



13. 2814 - 2814スカイライン