C’est sans doute la première fois que nous mettons deux groupes français à l'honneur dans une même Mission.

Issu de la scène noise rock des années 90 (Deity Guns, Bästard), le trio lyonnais ZËRO va vous embarquer dans un sonic-trip immersif et tumultueux. Leur 5e album "Ain’t That Mayhem ?" aux nuances indus, post-rock, noise et aussi cinématographique a été désigné comme ‘radiobalisage’ de cette Mission 206. Le second groupe basé à Paris, OFFSHORE DRILLS, dévoile un premier album "Breath.", d'ascendance post-rock visant l'osmose entre ambition visuelle et sensibilité lounge. Pour parachever ce tableau sonore fort en sensations, c'est un quartet expert des grooves puissants et métissés que nous avons convoqué : SONS OF KEMET ! Un phénomène londonien qui allie l'esprit d'une fanfare jazz à la complexité des rythmes afro-caribéens...