Emission > SolénoMix DJ CLICK

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy













Les émissions précédentes :





Occupant une place à part dans l’univers des DJ français,balaie un large registre sonore, allant des cuivres des fanfares balkaniques aux visions les plus subtiles du métissage post-digital. Du, d’, DJ CLICK déployait, il y a 10 ans dans ce SolénoMix exclusif, ses talents de passeur culturel, tissant une toile originale entre musiques traditionnelles et sonorités actuelles. Un talent que notre platiniste décline autant dans l'art du mix visuel que dans celui des rencontres sans frontières, talent nourri d'une grande culture et d'une grande ouverture musicale, talent qui vaut à l'intéressé la palme du... DJ-ing imaginogène !!(inédit)"Alone at my wedding"Compilation "" (Crammed Discs)"Adir Adirim"(kaval solo)"Dusica Bilkic (solo)"(Coconut Fm)"Atarashi" From the Album '(Stefano Miele rmx)"Melike (feat.)" (Dj ClicK rmx) (inédit)"The Chocolate Butterfly"(Felix B rmx)(Bonus vx solo)"Vino Iubirea Mea (!DelaDap remix)" From release: "Vino Vino""Gibraltar (Club Mix)" (inédit)Bandcamp : djclick.bandcamp.com Soundcloud : soundcloud.com/click-here YouTube : youtube.com/user/nofridge