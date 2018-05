Emission > Solénoïde - Solénosphère 13

Bruxelles (Belgique),

Embarquez dans un trip musical inédit durant lequel votre imagination sera soumise aux lois de l’apesanteur sonore ! Entre minimalisme et gigantisme, de diagonales écolos en métaphores astrales, préparez-vous à vivre une heure dédiée à l’infini et à l’intangible, une heure de suggestions paysagistes et cosmoplanétaires ! Playliste de l'émission :"Flitting Ray"CD "(Lo Recordings)"Paper Streets"CD "(Dronarivm)"Intro a cosmic drama"LP "(Warp)"Bunsen Burner Original"LP "(Village Green Recordings)"Clarach"CD ""Anticipation of Loss" + "Form Hanging in Air"CD "(Preserved Sound)"Dome A"CD "(Glacial Movements)"Vancouver Island Quartet"Album "(Kranky)"Rovertste Heide"LP "(Biophon Records)"Sea Circle"CD "(Village Green Recordings)"Buona Fortuna"CD ""A House With Too Much Fire"LP "(Bookmaker Records / La Cordillère