Emission > Solénoïde - Blender Session 35

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy













Les émissions précédentes :





Traversez une zone de haute turbulence sonore grâce au Blender Solénoïdal ! Cet engin virtuel a été paramétré pour traquer les phénomènes musicaux les plus atypiques mais aussi pour vous garantir un mix aussi déroutant que captivant. De racines folkloriques en abstractions numériques, ce mix sera l’occasion d’effectuer quelques jolies diagonales géographiques et de découvrir ainsi 9 projets singuliers pour autant de nationalités représentées. Playliste de l'émission"Antofagasta de la Sierra (El Búho Remix)""A New World in Our Hearts"(Electric Brass records)"Deliverance""Heron Dance""Dharavi""Fragmented Lives""Serenity Diptychs"(Music Information Centre Lithuania)"Flukt""Light"