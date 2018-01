Emission > SolénoMix HACO

Bruxelles (Belgique),

Ancienne membre des groupeset, c'est une légende de la musique oblique japonaise qui nous délivre une bande-son forte en goût et en aspérités soniques. Adepte des bidouillages sonores en tout genre,se devait de passer tôt ou tard au révélateur du... et c'est avec une playliste qui slalome habilement entre douceur et bizarrerie, entre romantisme et mystère.(including pieces by those who were involved with the "" remix project and my spiritual music heroes with a musique concrete flavor)01."Labyrinth" (CD: Acoustic Bend) ( Port 02."Thung Kwian Sunrise (CD: Thai Elephant Orchestra) ( Mulatta 03."Shooting Stars in Your Eyes" (CD: Qoosui)04. Field recording on the Hawthorne Bridge by(Portland, USA, June, 2017)05."Iris [Familiar][featuring Moskitoo] " (CD: As Pleat) ( 12K 06."Auroras" (cassette/file: Isolarios ) ( Baba Vanga 07."Angeles (Live)" (CD: Ether/Or - Expanded Edition)08."Vasumitra" (CD: Rendering Encryption) (Mis)09."Magnetic Field of Riska" (CD: Riska) - fades in and out.10."There was nothing else to stare" (EP/file: Tense Silence)11."Lissoms" (CD: Causers of This)12."Happy Place" (EP/CD: Distorted Ghost)13. Sound design "snowlights (unreleased)" by14."Kytkenta (Connection)" (CD: Kajo - I used a copy of a CD Mika kindly sent me with a short handwritten letter in 2001.)15.(CD: TramVibration)16."The Honour Of The Season" (Side B from the Famous Class 7" series)17."The Room of Hair-mobile (introduction)" (Live video at Punctum, Prague, CZ, 2016)18."Finale" (CD: Tragedy)19. Field recording at the beach by(Grey, Australia, 2013)20."Giga" (CD: Inakute-ii Hito)21."Cach Thao Lap" (CD: Peek-Ara-Boo)22."The Room of Hair-mobile" (CD: Glass Tube, bonus track)23."Still Burning II." (CD: Wabi Experience, upcoming 2018)Liens :