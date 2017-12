Emission > Solénoïde - Blender Session 33

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

Notre équipage va vous balader, cette semaine, aux 4 coins de l'échiquier musical planétaire. Vous pourrez parcourir des milliers de kilomètres sans même bouger, et traverser ainsi toute sorte de paysages sonores aussi bien réels qu'imaginaires. Et pour effectuer un tel voyage, aucun visa ne sera exigé… Du groove avant-gardiste venu du Chili à de l'afro-funk camerounais en passant par une indie-pop finlandaise sous acide, notre émission va brasser un large panel de sonorités décalées.Playliste de l'émission :"Rhythm of Precarity"" ( Clang "8""( Smalltown Supersound "Toufle"" ( Analog Africa "Span"" ( Pi Recordings "Ghost from the Future"" ( Svart Records "City of Aleppo"" ( Chikar Studio / Tuff Beats)"Afrika"" (Sicario Music)"Magnetosphere"" (Bluebox)"Sekalipun"" ( Morphine Records "Guhumenga"" ( Makkum Records "Three Tuned Sets In Crystal"" ( Room40