Emission > Solénoïde - Grande Boucle Radiovisuelle - Etape 28

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

Cette escapade audio vous permettra pendant près d'une heure d'être les passagers d'une traversée épique vous conduisant de long en large sur le territoire français ... Solénoïde rend hommage aux multiples accents d'une scène hexagonale aussi singulièrement bariolée qu'inspirée. Playliste de l'émission :"Feu Aux Frontières" + "Electric Resistance"LP ""Les Flics de la Police"CD ""A Slow Riot" + "33 révolutons par minute"CD "(Autoproduction)"Above the Bosphorus"CD ""N'a ben tant dançat"CD ""Ukuzijabulisa" + "ol_lo"K7 ""Can't Stop Smoking" + "La circulation des sèves inouïes"LP ""Black Panther"CD ""Addis Polis"CD "(Only Music)"Earlinger Lake (Loserstar)" + "All Night Party"CD "(Autoproduction)"Dark Prayer"CD "(Buda Musique)