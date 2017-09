Emission > Solénoïde - Mission 199

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CKIA

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Participez à la première Mission de la saison 2017/2018 avec une petite douceur céleste à déguster sans modération... ‘’ l’envoûtant dernier album dequi nous offre un voyage sonore inédit entre Tadjikistan, Espagne, Maroc et Suède. Les ingrédients sont 5 nyckelharpa percussives, une chord zither, une flûte shakuhachi et la voix majestueuse du maître. Aussi, vous pourrez entrer en résonance avec ‘’ le dernier album deet avec ‘’ le dernier opus de l'icône de la techno de Detroit,. Ce dernier scelle l'union entre l'univers froid/mécanique de la techno underground et celui plus organique et sensible de la musique classique. A découvrir d'urgence ! Playliste de l'émission"Nuria" + "Sowing Wind"CD ""At Les" + "Darkness"CD ""For Shirin And Koshru"CD "(ECM)"Memories in my Pentagram" + "30Hz Dub Prelude"LP ""Dancing Clouds" + "Haze"CD "(ECM)