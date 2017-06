Emission > SolénoMix MICHEL BANABILA

Liens :

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CKIA

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Véritable explorateur inclassable, Michel Banabila a pris le contrôle de notre émission pour nous offrir un mix exclusif et subtil. Un SolénoMix dans lequel ambient music, écriture contemporaine, influences ethniques et jazz ont été convoqués pour former une bande-son saisissante incrustée d’aspérités poétiques multiples. Playliste de l'émission"Maritime Rites" (New World Records)[00:00 - 02:18]"The Great Learning"(Bôlt)[01:29 - 03:44] In Other Words " (Tapu Records)[03:22 - 05:14]"Capture"[04:56 - 06:23]"Longing For Daydreams"LP "Moving Pictures" (Mute)[06:00 - 09:10]"Hammer"LP "Wah Wah" (Fontana)[08:51 - 11:00]"Boat Woman Song"LP "Canaxis" (Spoon records)[10:45 - 13:37]"Durations IV" (Time records)[12:47 - 16:56]"A Chamada"[16:26 - 20:40]"Shadow"LP "Ambient 4 (On Land)"[20:28 - 23:22]"Kaleidoscope"CD "Macrocosms" (Tapu records)[23:06 - 27:44]"Electric Counterpoint 1. Fast"CD "Ripples - Minimalistic Music For Multiple Guitars" (Pirol)[27:37 - 34:30]"Number 8 Mix"LP "My Life In The Bush Of Ghosts" (Virgin)[34:27 - 37:52]"On The Road"LP "Yol" (Warner Bros. records)[37:42 - 39:01]"Something Sweet, Something Tender"[39:01 - 45:04]"Women's Wedding Song"[44:30 - 47:16]"In C" (Dacapo records)[45:55 - 48:24]"Prelude de la porte heroique du ciel"[47:32 - 53:21]"Maritime Rites"[52:39 - 53:47]