Emission > Solénoïde - Grande Boucle Radiovisuelle 27

Traversez en diagonale un panorama musical hexagonal ! L'espace d’une dizaine de titres, Solénoïde met en lumière le bouillonnement créatif de la scène française. Playliste de l'émission"Flow my tears the machine said" + "Trois beaux oiseaux" + "Rubicon"LP "" ( Karaoke Kalk "This is just the Beginning" + "In Time'LP "" ( Bellring "Temple" + "Hara"CD "" ( Jarring Effects "Venus Flytrap"CD "" (Autoprod)"TuvaLakota Eagle Feathers"LP ""Slow Flames"CD "" (Prohibited Records)"Täntze"+ "Crash"CD "Orknest" (Autoproduction)"Les Lointains"CD "" ( 1631 recordings "Continental Drifts"CD "" ( Hammerbass "Matin du Faune"CD "" ( Naïve