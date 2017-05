Emission > SolénoMix GAUDI

Liens :

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CKIA

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Producteur et musicien installé à Londres,est l’invité de ce SolénoMix exclusif. Balayant un large spectre de sensibilités musicales, cet italien nous offre un panorama sonore représentatif tant de la richesse de son oeuvre que de l’étendue de ses goûts. C'est pour lui l’opportunité de démontrer sa science avancée des grooves alchimiques, ainsi que son goût prononcé pour les fusions trans-ethniques. L’occasion aussi de nous offrir quelques titres rares de son répertoire."Fauna"(Unreleased)"8 Track project cut"(Hefty Records)"Micro-evolution"CD "(Em:t Records)"Monophonic shit"(Pias recordings)"Space Phenomena"CD "(Six Degrees Records)"Alpenrausch"(EFA)"Sci-Clone"(FFRR)"1000 watts gift of string (Gaudi mix)"(Unreleased)"Concrete jungle"(Dalbin)"G guys"(Microdot Records)"The 7th Spirit"CD "(Fax Records)"Barracudub" (featured Dub Gabriel)CD "(Six Degrees Records)