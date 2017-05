Emission > Solénoïde - Mission 198

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CKIA

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Préparez-vous à faire une mise à jour de vos repères usuels en matière de pop expérimentale ! Avec son 3ème album "",délivre 7 titres inventifs et mélodiques, bariolés d'effets psychédéliques, oscillant avantageusement entre instincts krautrock et vision rétro-technoïdes. Un patchwork réussi de sonorités organiques/numériques passé entre les doigts experts deet Playliste de l'émission"Pacific Trash Vortex" + "Imaginary Boys" / "Flaming Flamingo" / "Lifelike Showdown" / "Abandoned Chinese Fishing Village"CD ""Le cinquième fruit" + "So Gong"CD ""Mongrel Mangrove (For Boros Levente)" + "Socotra" + "Jimma Blue"LP ""Triglyph""The New Net in Two...""Eremos"Compilation "(Music Information Centre Lithuania)