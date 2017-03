Emission > Solénoïde - Périple 16

Radio PANIK

Ce nouveau 'Périple' fait la part belle – mais pas exclusive – à des œuvres récentes d’artistes français. Aucun nationalisme dans ce choix : au contraire, ces musiciens regardent bien au-delà de nos frontières, en adeptes du partage, de l’aventure sonore et du mélange des genres. Playliste de l'émission :"Tout droit"Album " Born Bad , 2017)A l’instar du label sur lequel il sort ses disques,, le trio françaisn’a jamais voulu rester confiné à la scène garage-punk même s’il en partage certainement l’énergie. Amateurs de projets hors normes,etsont partis en janvier 2016 à Dahkla, dans le Sahara, où ils ont enregistré en deux semaines une dizaine de morceaux avec les Touaregs de. Le mariage de leurs deux univers n’était pas évident sur le papier, mais le résultat,un album intitulé simplement "Dakhla Sahara Session", est pétaradant, vivifiant et franchement enthousiasmant."Speck of Light"Album " Born Bad , 2017)Basés dans un hameau de Normandie, les membres deont bien bourlingué et ont presque tous dépassé la quarantaine. Leur album "" qui sort lui aussi chez, est assurément l’œuvre de musiciens expérimentés, ce qui n’empêche pas une grande fraîcheur. A son psychédélisme rétro, finement ouvragé ou plus rugueux, Cannibale ajoute des épices tropicales, notamment sud-américaines. Elles sont particulièrement prégnantes sur le morceau "", qui lorgne vers la cumbia."Sannaires Novels"Album " Murailles Music , 2017)Trio inclassable composé deetmélange avec une indéniable virtuosité des influences à la fois populaires et savantes. Après avoir tourné pendant trois ans avec un ciné-concert où ils accompagnaient des projections de cartoons des années 30, les voilà de retour avec un nouvel album, "" (en un seul mot), rempli de mélodies complexes, d’harmonies audacieuses et de sonorités étranges. Exemple avec l’avant-dernier morceau du disque, qui accueille le chant en occitan d’, alias"Feu pâle"Album " Ici d’ailleurs , 2016)Formation à géométrie variable rassemblée autour du Lyonnaispoursuivent un parcours discret mais en tout point remarquable. Comme son titre l’indique, leur troisième album, "", est riche en atmosphères nocturnes et délicieusement ténébreuses. On y retrouve de probables influences deou dudernière période, mais aussi du jazz ou des musiques de film. Le chant se partage entre l’anglais et le français, et sur le morceau que nous allons écouter, "", c’est même un Anglais, le talentueux, qui chante en français."Carnival of Sounds Main Title" + "Out by the Lake"Album "(Il Monstro/L’Autre Distribution, 2017)etne sont pas les seuls groupes français à avoir des accointances avec la musique de film. Le duo, composé deet, a ainsi eu l’étrange idée de composer une bande originale pour "Carnival of souls", série B d’épouvante américaine devenue culte depuis sa sortie en 1962, et qui avait déjà inspiré les Américains de. Leur mélange d’orgue grinçant, de batterie à la Zombie Zombie et de synthés rappelant le grandest d’une efficacité redoutable."Hélicco" + "Thomas et Thomas"B.O.F. " Brocoli , 2016)Autre duo,, aliaset, a composé quelques brèves pièces pour le récent film de Sébastien Betbeder, "". Leurs ritournelles électroniques minimalistes séduisent par leur simplicité et leur innocence, et rappellent un peuquand il composait « Chapi chapo »."Lake Song/New Ceremonial Music for Moms"Album " Young God , 2007)Depuis le début des années 2000, les Américainsont publié une série de disques étonnants sur divers labels, dontlancé pardes. Comme d’autres groupes de leur génération, ils ont redécouvert les racines musicales de leur pays, du côté de la transe mystique – on a même pu parler de « freak folk » pour décrire ce courant. Une tradition qu’Akron/Family revivifie dans de longs morceaux, où entrent en collision de chaleureux arpèges folk, des chœurs extatiques, des crescendos bruitistes et des passages percussifs qui prennent toute leur ampleur sur scène. Cet extrait de l’album "" de 2007 en est un bon exemple."Tim Tar"Album " Partisan Records , 2016), alias, est un musicien touareg nigérien né en 1980. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs représentants de ce qu’on appelle le blues du désert, aux côtés de Tinariwen et de quelques autres. Produit pardes, son album, sorti en 2016, est une nouvelle preuve de ses talents de guitariste, en acoustique comme en électrique."Accidental"Album " Vicious Circle , 2017)Depuis la fin des années 90, l’Américainemène une carrière féconde qui est souvent passée par la France. En 2004 était notamment sorti un album enregistré avec. Une première collaboration avec le label indépendant bordelais, qui se poursuit encore aujourd’hui. Le nouvel album de Shannon Wright, "", a été enregistré dans la studio romain de l’une de ses fans :, qui forme avec sa sœur Marielle un duo de pianistes mondialement reconnu depuis le début des années 80. Comme on pouvait s’y attendre, l’instrument figure en bonne place sur le disque, mais la musicienne s’est aussi essayée à des arrangements plus électroniques, comme sur ""."Indian Scriptures" + "On Weegee’s Sidewalk" + "Magellan"Complation " Creation Records , 1986-88)Dans les années 80, le groupea sorti 10 albums et 10 singles sans jamais connaître davantage qu’un succès d’estime. Mais ses morceaux mélancoliques, entre new wave et pop d’influence sixties, font aujourd’hui l’objet d’un véritable culte. Si la voix du mystérieux Lawrence est un élément essentiel de la musique des Anglais, Felt a néanmoins publié de nombreuses compositions instrumentales souvent brèves, une sorte de « musique d’ameublement » au sens où l’entendait. Nous en enchaînerons trois, datant de la période 86-88, où l’orgue et le piano ont la part belle."Maimouna"Album " No Format , 2012)Produit par, enregistré en quelques jours à Angoulême et Bamako, l’album d’un maître malien de la kora, seul ou accompagné (guitare 12 cordes, balafon, violoncelle…) selon les morceaux.