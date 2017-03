Emission > Solénoïde - Grande Boucle Radiovisuelle - Etape 26

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CKIA Québec (Canada),

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Traversez en diagonale un panorama musical hexagonal ! L'espace d’une dizaine de titres,met en lumière le bouillonnement créatif de la scène française. Playliste de l'émission :"Rings Around Jupiter"EP(Difymusic)"Chasse Party"CD ""Nanard l’Hermite"CD ""Politricks"CD s/t(Hammerbass)"02 Fragment 53"EP ""Saregana"CD ""David Swan"CD ""Your2faces""Fumi"CD ""Chœur des Myopes" + "Reves de Coumbite"CD ""Take me Back"CD "Let the Ghost Sing"