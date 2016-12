Emission > Solénoïde - Mission 194

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Notre équipage a déniché une nouvelle douceur scandinave portant l'estampille du labelest un guitariste norvégien qui a longtemps joué le rôle de musicien de studio. Pour son deuxième album solo, Sundstøl nous amadoue à coup de cordes gracieuses et contemplatives! Synthèse de blues voyageur et de folk aérienne, ce disque se fraie un joli passage entre les mondes deet... en radiobalisage dans cette Mission 194 ! Playliste de la"Gråtarslaget" + "Los" / "Røk" / "Florianer" + "Baris"CD ""Into the Silence" + "Still Air"CD "(Oktaf Records)"Compound Dub" + "Double Edge Sword Dub"CD "(Bokeh Versions)"Air Bump" + "Kat Kid"CD "